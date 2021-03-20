Смартфон Moto G60 с батареей на 6000 мАч станет конкурентом Redmi Note 10 Pro

Бренд Moto скоро выпустит новый смартфон с названием Moto G60, характеристики которого уже сообщили инсайдеры, отметив, что на рынке модель составит конкуренцию Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52.

Новый аппарат, как выяснилось, будет выгодно отличатся от конкурентов наличием аккумулятора на 6 000 мАч. Также у модели будет экран диагональю 6,78 дюйма.

Его разрешение составит Full HD+, а частота обновления будет 120 Гц. Фронтальная камера в новинке будет иметь разрешение 32 Мп, а в основной камере появится три модуля во главе со 108-мегапиксельным датчиком от Samsung.

Также будут сенсоры на 16 и 2 Мп. Что касается процессора, то в смартфоне будет Snapdragon 732G, который дополнят 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

В качестве ОС используют Android 11. О сроках презентации Moto G60 информации пока нет.