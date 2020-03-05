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Обзоры рынков

Смартфон Huawei P40 Lite E оценили в 180 долларов

05.03.2020 22:15

Новый смартфон линейки Huawei P40 выходит на европейский рынок как Huawei P40 Lite E и пока он доступен в продаже в Польше.
Смартфон Huawei P40 Lite E оценили в 180 долларов, а еще первые клиенты получают в подарок фитнес-браслет Huawei Band 4.

Основой для смартфона стал процессор Kirin 710F, а оперативной памяти предложат 4 ГБ, тогда как встроенной будет 64 ГБ. Экран модели имеет диагональ 6,39 дюйма, а его разрешение составляет 1560 х 720 точек.

На передней панели разместилась камера с 8-мегапиксельным датчиком, а в основной камере предлагается модуль 48 Мп, которому помогают сенсоры на 8 и 2 Мп.

На задней панели располагается и сканер отпечатков пальцев. В смартфоне имеется microUSB, обычный разъем для наушников, а также 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0. Аккумулятор установлен на 4000 мАч с поддержкой 10-ватной зарядки.

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