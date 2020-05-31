Смартфон Honor Play 4 во всех расцветках представлен на фото

Бренд Honor уже скоро проведет презентацию новых смартфонов. Речь идет о линейке, в которой будет Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro.

Сегодня в сети появились официальные изображения аппарат Honor Play 4, который будет представлен 3 июня.

Фотографии были опубликованы компанией, а наряду с этим модель появилась и в базе данных TENAA, благодаря чему стали известны некоторые характеристики.

Так, выяснилось, что младшая модель в линейке будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 800 и получит поддержку сетей пятого поколения.

Основная камера в модели будет с 4 датчиками во главе с 64 Мп модулем.

Экран смартфона будет выполнен по технологии IPS, а в цветовой гамме предложат на выбор черную, синюю и перламутровую расцветки. Что касается старшей модели смартфона, то она будет оснащена процессором Kirin 990 5G и камерой с лидаром.