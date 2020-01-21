Секретный смартфон с селфи-камерой на 44 Мп появился на фото

Многое о новинке пока неизвестно, однако, как она будет выглядеть уже успел показать на фото британский блогер Arun Maini.

Новый смартфон будет первым в мире, который получит 44-мегапиксельную фронтальную камеру.

На снимке представлена модель с минимальными рамками, а в верхнем углу можно увидеть, что сеофи-камера имеет два модуля.

Кто является производителем этого устройств пока неизвестно, а предположений очень много, ведь этом может быть аппарат от Huawei, OPPO, OnePlus, Xiaomi и даже Samsung.

При этом в Сети все больше сходятся во мнении, что этот аппарат выпустит OPPO, так как на включенном экране можно заметить детали от оболочки ColorOS.