Ранее были данные, что американская компания выпустит четыре модели смартфонов с разной диагональю экрана.

Кроме этого, все смартфоны должны получить поддержку сетей пятого поколения.

Однако, аналитики фирмы Wedbush Даниэл Айвс недавно сообщил, что в линейке окажется шесть моделей, включая две с 4G.

То есть еще две модели это будет самый доступный iPhone 12 с 4G и с такой же поддержкой будет версия и у модели iPhone 12 Max.

Последняя получит предварительный ценник 649 долларов. При этом, информатор говорит, что самый доступный iPhone 12 могут оценить в 549 долларов, тогда как самый дорогой смартфон обойдется в 1 399 долларов.

Все смартфоны будут работать на процессоре Apple A14 Bionic и получат экраны OLED.

У iPhone 12 и iPhone 12 Max установят камеру с двумя датчиками, тогда как более дорогим моделям приписывают тройную камеру и экран с частотой обновления 120 Гц.