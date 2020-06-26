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Самый доступный iPhone 12 могут оценить в 549 долларов

26.06.2020 11:23

Ранее были данные, что американская компания выпустит четыре модели смартфонов с разной диагональю экрана.
Кроме этого, все смартфоны должны получить поддержку сетей пятого поколения.

Однако, аналитики фирмы Wedbush Даниэл Айвс недавно сообщил, что в линейке окажется шесть моделей, включая две с 4G.

То есть еще две модели это будет самый доступный iPhone 12 с 4G и с такой же поддержкой будет версия и у модели iPhone 12 Max.

Последняя получит предварительный ценник 649 долларов. При этом, информатор говорит, что самый доступный iPhone 12 могут оценить в 549 долларов, тогда как самый дорогой смартфон обойдется в 1 399 долларов.

Все смартфоны будут работать на процессоре Apple A14 Bionic и получат экраны OLED.

У iPhone 12 и iPhone 12 Max установят камеру с двумя датчиками, тогда как более дорогим моделям приписывают тройную камеру и экран с частотой обновления 120 Гц.

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