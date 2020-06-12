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Samsung выпустит «облегчённую» версию флагманского Galaxy S20

12.06.2020 17:26

По предварительным данным, новинка выйдет под названием Galaxy S20 Lite, но предполагается, что смартфон будет не совсем флагманом.
Как выяснили инсайдеры, Samsung выпустит «облегчённую» версию флагманского Galaxy S20 предположительно на базе процессора Snapdragon 765G, так как стоимость Snapdragon 865 очень высока и компания не сможет сделать стоимость смартфона привлекательной.

Новинка в зависимости от региона получила модельный номер SM-G780 и SM-G781, а также внутреннее название Galaxy S20 Fan Edition.

Предположительно, удешевленный Galaxy S20 получит одну из версий со 128 ГБ встроенной памяти и Android 10 с оболочкой One UI 2.5. Другие подробности пока не раскрываются.

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