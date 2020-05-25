Samsung выпустит бюджетный Galaxy M01 на базе Snapdragon 439

Модельная линейка смартфонов компании Samsung скоро пополнится еще одним недорогим смартфоном.

Речь идет о модели Galaxy M01, которую, как выяснили историки, создадут на базе процессора Snapdragon 439.

Этот аппарат должны представить уже в начале следующего месяца. Что касается характеристики, то еще известно о наличии 5,71-дюймовго экрана с разрешением 1560 × 720 точек и вырезе под 5 Мп фронтальную камеру.

На задней панели устройства расположится камера с модулями на 13 и 2 Мп. Если говорить об объеме памяти, то смартфон будет представлен только в версии 3/32 ГБ.

Автономную работу этому аппарату обеспечит аккумулятор на 4 000 мАч. Предварительная стоимость новинки не превысит 150 долларов.