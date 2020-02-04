Redmi K30 Pro получит выдвижную селфи-камеру и основную на 64 Мп04.02.2020 23:17
При этом изначально предполагалось, что в смартфоне будет обычная фронтальная камера, а в основной камере предложат 108 Мп датчик.
В результате эти данные не подтвердились. Как выяснил авторитетный инсайдер Redmi K30 Pro получит выдвижную селфи-камеру и основную на 64 Мп.
При этом основная камера будет оформлена в стиле с названием Oreo style. Главный модуль в ней будет Sony IMX686 с диафрагмой 1/1,7″.
Какие модули еще будут использоваться в камере на задней панели не уточняется.
Среди других известных подробностей сообщается о процессоре Snapdragon 865, поддержке быстрой зарядки на 30 Вт, а также экран AMOLED.
Его официальная презентация состоится в марте.
Просмотры:Метки: Redmi, Redmi K30 Pro