При этом изначально предполагалось, что в смартфоне будет обычная фронтальная камера, а в основной камере предложат 108 Мп датчик.

В результате эти данные не подтвердились. Как выяснил авторитетный инсайдер Redmi K30 Pro получит выдвижную селфи-камеру и основную на 64 Мп.

При этом основная камера будет оформлена в стиле с названием Oreo style. Главный модуль в ней будет Sony IMX686 с диафрагмой 1/1,7″.

Какие модули еще будут использоваться в камере на задней панели не уточняется.

Среди других известных подробностей сообщается о процессоре Snapdragon 865, поддержке быстрой зарядки на 30 Вт, а также экран AMOLED.

Его официальная презентация состоится в марте.