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Realme рассекретила среднебюджетный смартфон Realme V5 с 5G

23.07.2020 19:39

Компания Realme частично рассекретила новый смартфон, который выйдет под названием Realme V5 и будет относиться к моделям среднего ценового сегмента. Realme рассекретила среднебюджетный смартфон Realme V5 с 5G
Realme V5 окажется первым смартфонов в новой линейке, в которой будут представлены и другие модели.

Как рассказали представители компании, в новинке помимо поддержки работы в сетях пятого поколения предложат еще и основную камеру с четырьмя модулями во главе с 48 Мп датчиком.

Судя по опубликованным изображениям, в модели будет обычный и современный дизайн, а еще в нем заявлена высокая частота обновления экрана и отверстие под фронтальную камеру.

Realme рассекретила среднебюджетный смартфон Realme V5 с 5G

На этом официальные подробности от компании закончились, но другие характеристики уже известны благодаря базе данных TENAA.

Там указано, что в смартфоне установят AMOLED экран диагональю 6,55 дюйма. В аппарате еще будет две батареи, каждая из которых будет иметь емкость 2 200 мАч.

Аккумулятор получит поддержку 65-ватной зарядки. Realme V5 с 5G официально дебютирует в конце этого или в начале следующего месяца.

Realme рассекретила среднебюджетный смартфон Realme V5 с 5G Realme рассекретила среднебюджетный смартфон Realme V5 с 5G

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