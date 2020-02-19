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Realme показала, на что способна камера Realme X50 Pro 5G

19.02.2020 20:11

Компания Realme подогревает интерес к своему новому смартфону, который на рынке должен составить конкуренцию моделям Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.
Представители бренда опубликовали официальный постер смартфона, где рекламируют фронтальную камеру.

Последнюю врезали в экран, а датчиков в ней будет два, где главный модуль получил разрешение 32 Мп. Накануне Realme показала, на что способна основная камера Realme X50 Pro 5G, а точнее ее 20-кратный гибридный зум.

В сети были опубликованы качественные изображения, сделанные, как заявлено на смартфоне Realme X50 Pro 5G. В основной камере новинки будет основной модуль на 64 Мп.

Также уже известно, что работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 865, который дополнят 12 ГБ ОЗУ LPDDR5.

В качестве ОС предложат Android 10. Еще известно о 65-ватной зарядке и экране Super AMOLED с частотой 90 Гц. Официальная премьера новинки состоится 24 февраля.

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