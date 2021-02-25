Realme 8 станет первым смартфоном Realme со 108-мегапиксельной камерой

Компания Realme скоро выпустит новый смартфон, который станет первым в линейке бренда со 108-мегапиксельной камерой.

Новинкой станет модель с названием Realme 8. Помимо того, что аппарат получит камеру с таким разрешением, он еще окажется и самым доступным в таком классе.

Преемник Realme 7 выйдет еще не скоро, так как последний был представлен менее полгода назад. О новинке информации пока мало, но инсайдеры уже сообщили, что в смартфоне будет установлен процессор MediaTek Dimensity 720.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а еще в новинке будет экран с высокой частотой обновления.

Работать модель будет под управлением ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Другие характеристики устройства пока не приводят.