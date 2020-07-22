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Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

22.07.2020 19:51

Новый смартфон от компании Samsung дебютирует только 5 августа в рамках специального мероприятия, но уже сейчас раскрыты все его характеристики и даже внешность. Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra
В сеть слили официальные изображения и все характеристики нового Samsung Galaxy Note20 Ultra, который предварительно оценят в 1,2 тыс. долларов.

В новом смартфоне, как выяснилось, установят 6,9-дюймовый Super AMOLED Infinity-O экран, в котором разрешение составит 3200 х 1440 точек, а частота обновления будет 120 Гц.

Кроме этого, будет реализована поддержка HDR10+. Источник также сообщает, что в смартфоне появится возможность поиграть в игры через Microsoft Project xCloud и Xbox Game Pass.

Под экраном устройства будет находиться сканер отпечатков пальцев, а сам экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 7.

Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

Что касается процессора, то в модели установят Exynos 990, а дополнит его 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Из коробки Samsung Galaxy Note20 Ultra будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом One UI.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 45-ватной зарядки, беспроводной и обратной зарядки.

Кроме этого, в модели будет реализована защита по стандарту IP68. Что касается камер, то на задней панели будет камера с тремя модулями, среди которых датчики на 108, 12 и 12 Мп.

Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

В ней будет система автоматической фокусировки DualPixel, возможность записи видео в разрешении 8 К с частотой 30 к/с, пятикратный оптический зум и 50-кратный цифровой зум.

Для селфи предложат камеру на 10 Мп с диафрагмой F/2,2. Габариты новинки составят: 164,8 x 77,2 x 8,1 мм. В цветовой гамме устройства будет черный и бронзовый варианты окраса корпуса.

Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

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