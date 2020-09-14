Раскрыты основные характеристики смартфона OnePlus 8T Pro

В компании OnePlus уже работают над новым смартфоном OnePlus 8T Pro, но его дата репрезентации пока неизвестна, хотя характеристики оказались раскрыты до анонса.

Источником основных характеристик смартфона OnePlus 8T Pro стал инсайдер, в распоряжении которого оказались еще и фотографии.

Согласно опубликованным данным, в смартфоне установят 6,78-дюймовый экран, который получит частоту обновления 120 Гц.

Фронтальная камера будет выдвижной, но ее разрешение пока не известно. При этом сообщается, что основная камера получит модули на 48, 16 и 5 Мп.

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 865+, а оперативной памяти в нем установят 12 ГБ.

Что касается встроенной памяти, то в смартфоне ее будет 256 ГБ. Из коробки новый OnePlus 8T Pro будет работать на операционной системе Android 11.