Раскрыты характеристики и задняя панель смартфона Redmi 9

Меню
Поиск

USD/RUB: 68.34 EUR/RUB: 76.62 BTC/USD: 8756.9

4 июля : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Раскрыты характеристики и задняя панель смартфона Redmi 9

04.06.2020 12:31

Новый смартфон Redmi 9 уже в этом месяце должны представить официально, а пока аппарат появляется в разных базах регуляторов.
Наряду с этим инсайдеры публикуют и новые изображения, на которых представлен смартфон. Недавно в сети раскрыли характеристики и показали заднюю панель смартфона Redmi 9.

На фотографии представлено устройство в двух цветах, которые будут доступны для покупателей.

Что касается характеристик, то уже точно известно о наличии 6,6-дюймовго экрана, поддержки 4G, а также аккумулятора на 5 020 мАч с зарядным устройством на 10 Вт.

Что касается основной камеры, то в ней будет четыре модуля. Среди них окажутся сенсоры на 13, 8, 5 и 2 Мп. Что касается процессора, то новинке приписывают Helio G70 и до 6 ГБ оперативной памяти.

Раскрыты характеристики и задняя панель смартфона Redmi 9

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги