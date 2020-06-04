Раскрыты характеристики и задняя панель смартфона Redmi 9

Новый смартфон Redmi 9 уже в этом месяце должны представить официально, а пока аппарат появляется в разных базах регуляторов.

Наряду с этим инсайдеры публикуют и новые изображения, на которых представлен смартфон. Недавно в сети раскрыли характеристики и показали заднюю панель смартфона Redmi 9.

На фотографии представлено устройство в двух цветах, которые будут доступны для покупателей.

Что касается характеристик, то уже точно известно о наличии 6,6-дюймовго экрана, поддержки 4G, а также аккумулятора на 5 020 мАч с зарядным устройством на 10 Вт.

Что касается основной камеры, то в ней будет четыре модуля. Среди них окажутся сенсоры на 13, 8, 5 и 2 Мп. Что касается процессора, то новинке приписывают Helio G70 и до 6 ГБ оперативной памяти.