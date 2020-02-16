Раскрыты характеристики и внешность новых OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite

OnePlus этой весной должна провести презентацию своих флагманских смартфонов.

Это будут модели OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite, характеристики которых, а также внешность раскрыли в Сети. Рендерные изображения показывают, что аппараты получат не кардинально измененный дизайн.

Уже известно, что модель OnePlus 8 будет оснащена 6,55-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и разрешением FHD+.

Работать он будет на процессоре Snapdragon 865, а на задней панели расположится камера с датчиками на 48, 16 и 2 Мп, тогда как разрешение селфи-камеры составит 32 Мп.

На рынке этот смартфон будет представлен с 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предложат 128 или 256 ГБ.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Работать OnePlus 8, как и другие модели линейки, будет на базе Android 10 с OxygenOS 10.

Старшая версия будет отличаться частотой обновления экрана 120 Гц, а в основной камере предложат модули на 60, 16 и 13 Мп. Аккумулятор тут будет на 4 500 мАч с поддержкой 50-ватной зарядки.

Что касается OnePlus 8 Lite, то она будет работать на системе MTK Dimensity 1000. Фронтальная камера будет на 16 Мп, а остальные характеристики будут, как и у обычной версии смартфона.