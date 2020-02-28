Представлен «несовременный» смартфон HTC Wildfire R70

Компания HTC анонсировала свой смартфон HTC Wildfire R70, который не обладает выдающимися и современными характеристиками.

Новинка получила название HTC Wildfire R70, а основной для нее стал процессор MediaTek Helio P23, который дополняет всего 2 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предложат 32 ГБ, а емкость батареи составит 4 000 мАч.

Также в 6,53-дюймовой модели с разрешением экрана HD+ будет предложена основная камера с тремя модулями – 16, 2 и 2 Мп. Для селфи будет доступна 16-мегапиксельная камера.

В качестве ОС будет Android Pie, а еще в смартфоне окажется модуль NFC. О стоимость новинки информации пока нет.