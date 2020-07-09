Представлен iQOO Z1x с процессором Snapdragon 765 и АКБ на 5 000 мАч

Бренд iQOO провел презентацию своего нового смартфона iQOO Z1x, а также обнародовала его стоимость.

Новинка уже предлагается для покупки на китайском рынке, где она представлена в четырех конфигурациях.

У аппарата установлен 6,57-дюймовый экран с поддержкой HDR10. С лицевой стороны установлена камера с сенсором на 16 Мп, тогда как на задней панели расположится камера с датчиками на 48, 2 и 2 Мп.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 765G с поддержкой 5G SA и NSA.

За автономную работу новинки будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки, которая достичь заряда до 52% от 0% всего за 30 минут.

Стоимость iQOO Z1x в версии 6/64 ГБ составит 230 долларов, вариант 6/128 ГБ обойдется в 260 долларов, версия 8/128 ГБ – в 285 долларов, а конфигурацию 8/256 ГБ оценили в 330 долларов.