Представлен iQOO Z1x с процессором Snapdragon 765 и АКБ на 5 000 мАч

Представлен iQOO Z1x с процессором Snapdragon 765 и АКБ на 5 000 мАч09.07.2020 13:53
Бренд iQOO провел презентацию своего нового смартфона iQOO Z1x, а также обнародовала его стоимость.
Новинка уже предлагается для покупки на китайском рынке, где она представлена в четырех конфигурациях.
У аппарата установлен 6,57-дюймовый экран с поддержкой HDR10. С лицевой стороны установлена камера с сенсором на 16 Мп, тогда как на задней панели расположится камера с датчиками на 48, 2 и 2 Мп.
Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 765G с поддержкой 5G SA и NSA.
За автономную работу новинки будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки, которая достичь заряда до 52% от 0% всего за 30 минут.
Стоимость iQOO Z1x в версии 6/64 ГБ составит 230 долларов, вариант 6/128 ГБ обойдется в 260 долларов, версия 8/128 ГБ – в 285 долларов, а конфигурацию 8/256 ГБ оценили в 330 долларов.
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