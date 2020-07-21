Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей

Новый очень маленький смартфон носит название Jelly 2, а представили его разработчики на площадке Kickstarter.

У модели имеется трехдюймовый экран, при это в нем установлено 6 ГБ оперативной памяти имеется аккумулятор на 2 000 мАч.

Процессор в смартфоне использовали MediaTek Helio P60, а встроенной памяти будет 128 ГБ. Батарея аппарату должна обеспечить 2 дня автономной работы.

Еще в новинке заявлен модуль NFC, основная камера на 16 Мп и селфи камера с датчиком на 8 Мп. Кроме этого, в Jelly 2 есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

К слову корпус новинки выполнен из пластика, а по размерам она сопоставима с банковской картой. Оценили такой смартфон в 129 долларов или 9 тыс. рублей.

Но эта цена была действительна для первых 100 клиентов, которые уже заказали модель. Следующим покупателям придется заплатить 159 долларов или 11 тыс. рублей.