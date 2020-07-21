Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.97 EUR/RUB: 81.25 BTC/USD: 8756.9

22 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей

21.07.2020 20:47

Новый очень маленький смартфон носит название Jelly 2, а представили его разработчики на площадке Kickstarter. Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей
У модели имеется трехдюймовый экран, при это в нем установлено 6 ГБ оперативной памяти имеется аккумулятор на 2 000 мАч.

Процессор в смартфоне использовали MediaTek Helio P60, а встроенной памяти будет 128 ГБ. Батарея аппарату должна обеспечить 2 дня автономной работы.

Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей

Еще в новинке заявлен модуль NFC, основная камера на 16 Мп и селфи камера с датчиком на 8 Мп. Кроме этого, в Jelly 2 есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

К слову корпус новинки выполнен из пластика, а по размерам она сопоставима с банковской картой. Оценили такой смартфон в 129 долларов или 9 тыс. рублей.

Но эта цена была действительна для первых 100 клиентов, которые уже заказали модель. Следующим покупателям придется заплатить 159 долларов или 11 тыс. рублей.

Представлен 3,0-дюймовый смартфон на Android за 9 тысяч рублей

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги