Появилось фото прототипа Google Pixel 5 с неожиданным дизайном

Компания Google скоро представит две новые модели смартфонов, а это аппараты Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Об этих смартфонах регулярно появляются подробности, но недавно в сети опубликовали фотографии прототипа модели Google Pixel 5, которая получила дизайн, напоминающий Pixel 2.

Несмотря на это, утверждать, что именно таким будет смартфон, не будем. Впрочем, есть предположение, что на снимке продемонстрирован Pixel 4a 5G.

В прототипе можно заметить панель из алюминия и стекла, но в результате от такого решения могут отказаться и выбрать однотонную заднюю панель.

Официальная презентация новых смартфонов от компании Google ожидается 30 сентября.

Минимальная стоимость самого доступного аппарата, как предполагается, составит 699 долларов.