Пользователи ОС Windows 7 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи ОС Windows 7 все еще могут бесплатно перейти на Windows 1011.05.2020 22:11
Microsoft с начала года больше не поддерживает Windows 7, и теперь актуальной операционной системой считается только Windows 10.
При этом компания все еще позволяет владельцам лицензионной Windows 7 или Windows 8.1 бесплатно обновится до Windows 10.
Официально такая возможность не предоставляется бесплатно уже несколько лет, но вместо этого Microsoft продает обновление за 120 долларов.
Еще в прошлом году «АСТЕРА» писала за утилиту Media Creation Tool, через которую бесплатно могут обновиться владельцы лицензионных Windows 7 или Windows 8.1.
Как оказалось, эта утилита все еще доступна и пользователи могут ею воспользоваться, но стоит отметить, что утилита работает только для обновления, а не чистой установки ОС.
В Microsoft скорее всего специально оставили «лазейку» для обновления, чтобы увеличить количество пользователей Windows 10.
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