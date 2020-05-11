Пользователи ОС Windows 7 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10

Microsoft с начала года больше не поддерживает Windows 7, и теперь актуальной операционной системой считается только Windows 10.

При этом компания все еще позволяет владельцам лицензионной Windows 7 или Windows 8.1 бесплатно обновится до Windows 10.

Официально такая возможность не предоставляется бесплатно уже несколько лет, но вместо этого Microsoft продает обновление за 120 долларов.

Еще в прошлом году «АСТЕРА» писала за утилиту Media Creation Tool, через которую бесплатно могут обновиться владельцы лицензионных Windows 7 или Windows 8.1.

Как оказалось, эта утилита все еще доступна и пользователи могут ею воспользоваться, но стоит отметить, что утилита работает только для обновления, а не чистой установки ОС.

В Microsoft скорее всего специально оставили «лазейку» для обновления, чтобы увеличить количество пользователей Windows 10.