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Pocophone показал новый Poco M2 Pro на изображениях

01.07.2020 14:32

Бренд Pocophone распространил в сети официальные изображения нового смартфона, который предназначен для индийского рынка. Pocophone показал новый Poco M2 Pro на изображениях
В целом, напомним, бренд Pocophone представляет и продает устройства в Индии. Очередной новинкой станет модель Poco M2 Pro, которую и анонсировала компания.

В социальной сети помимо изображений еще было сообщение, в котором говорится, что премьера новинки состоится в Индии 7 июля.

Этот аппарат должен стать оригинальной моделью, а не перелицованным вариантом модели Redmi. К сожалению, какие-либо характеристики смартфона не раскрывают.

В тизере только акцентировали внимание на быстрой зарядке, но ее мощность не раскрывается.

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