Pocophone показал новый Poco M2 Pro на изображениях

Бренд Pocophone распространил в сети официальные изображения нового смартфона, который предназначен для индийского рынка.

В целом, напомним, бренд Pocophone представляет и продает устройства в Индии. Очередной новинкой станет модель Poco M2 Pro, которую и анонсировала компания.

В социальной сети помимо изображений еще было сообщение, в котором говорится, что премьера новинки состоится в Индии 7 июля.

Этот аппарат должен стать оригинальной моделью, а не перелицованным вариантом модели Redmi. К сожалению, какие-либо характеристики смартфона не раскрывают.

В тизере только акцентировали внимание на быстрой зарядке, но ее мощность не раскрывается.

For all those who were on the edge of their seat. It’s time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020