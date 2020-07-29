Основные характеристики смартфона Vivo S7 5G подтверждены

Зарубежный источник распространил в сети фотографию нового смартфона, на экране которого показали его основные характеристики.

Ранее в сети уже публиковали информацию о новинке, а новый снимок только подтвердил их. Итак, новая модель будет иметь название Vivo S7 5G.

Ее официальная презентация состоится 3 августа. В смартфоне будет установлена двойная фронтальная камера, а на задней панели, которая к слову будет выполнена из стекла, расположится основная камера с модулями на 64, 8 и 13 Мп.

Дисплей будет иметь диагональ 6,43 дюйма и выполнен он по технологии S-AMOLED. Его разрешение составит Full HD+ и в нем будет установлен подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Работать Vivo S7 5G будет на базе процессора Snapdragon 765G, который дополнит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.