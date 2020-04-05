Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro официально представили в России

На российском рынке появились новые модели и среднебюджетного сегмента от компании Oppo.

Речь идет о смартфонах Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro, которые уже можно купить в России и получить подарок в виде мобильного АКБ на 10 000 мАч.

Oppo Reno 3 представили в России с процессором MediaTek Helio P90 в версии 8/128 ГБ, а вот Reno 3 Pro имеет уже процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ.

Отличия в смартфонах есть в экранах, которые выполнены по технологии AMOLED и имеют разрешение 2400 х 1080 точек, но у первого частота обновления составляет 60 Гц, а у второго – 90 Гц.

Диагональ экрана у младшей модели 6,4, а у старшей – 6,5 дюйма. Аккумуляторы в смартфонах установлены на 4 025 мАч и поддерживают зарядку на 20 или 30 Вт в зависимости от модели. NFC имеется и в Oppo Reno 3, и в Reno 3 Pro.

Что касается камер, то основная имеет одинаковый набор модулей – 48, 13, 8 и 2 Мп, но при этом в более дорогой версии будет уже оптическая Ultra Steady Video 2.0.

Готовая фотография будет иметь разрешение 108 Мп. Селфи-камера Reno3 получила датчик на 44 Мп, а в Pro-версии будет 32-Мп модуль. Что касается цены, то Oppo Reno3 оценили в 29 990 рублей, а Oppo Reno3 Pro обойдётся уже в 49 990 рублей.