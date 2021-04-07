Oppo представила смартфон Reno5 Z 5G на базе процессора Dimensity 800U

На новинку уже объявлена стоимость и она доступна для заказа.

Oppo представила смартфон Reno5 Z 5G, созданный на базе процессора Dimensity 800U, который оценили в 345 евро.

За эти деньги компания Oppo предлагает устройство с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка с 5G работает под управлением Android 11 с ColorOS 11.1.

В модели предлагают 6,43-дюймовый дисплей AMOLED, разрешение которого составляет FullHD+.

Под экраном установлен сканер отпечатков пальцев, а еще в отверстии расположили селфи-камеру с модулем на 16 Мп.

На задней панели расположилась основная камера с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп. За автономную работу новинки ответит батарея на 4 310 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.