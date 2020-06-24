OnePlus готовит к выходу новую линейку недорогих смартфонов

OnePlus готовит к выходу новую линейку недорогих смартфонов24.06.2020 17:08
В следующем месяце компания OnePlus представит первый смартфон из недорогой линейки.
Этот аппарат выйдет на рынок под названием OnePlus Z или OnePlus Nord. Об этой новинке уже известны некоторые подробности.
Эта модель войдет в линейку недорогих аппаратов, и она в первую очередь нацелена на рынок Европы и Индии.
В дальнейшем этот смартфон и другие модели линейки должны появится в США, пишет gazetadaily.ru.
Разработкой новых устройств занимается молодая команда специалистов, перед которым стоит задача выпустить интересные устройства с привлекательными характеристиками и ценой.
Что касается OnePlus Z или OnePlus Nord, то этому смартфону приписывают экран на 6,4 дюйма, выполненный по технологии OLED.
Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, а за его автономность ответит батарея на 4 000 мАч.
Презентация новинки должна состояться в первой половине июля.
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