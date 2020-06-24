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OnePlus готовит к выходу новую линейку недорогих смартфонов

24.06.2020 17:08

В следующем месяце компания OnePlus представит первый смартфон из недорогой линейки.
Этот аппарат выйдет на рынок под названием OnePlus Z или OnePlus Nord. Об этой новинке уже известны некоторые подробности.

Эта модель войдет в линейку недорогих аппаратов, и она в первую очередь нацелена на рынок Европы и Индии.

В дальнейшем этот смартфон и другие модели линейки должны появится в США, пишет gazetadaily.ru.

Разработкой новых устройств занимается молодая команда специалистов, перед которым стоит задача выпустить интересные устройства с привлекательными характеристиками и ценой.

Что касается OnePlus Z или OnePlus Nord, то этому смартфону приписывают экран на 6,4 дюйма, выполненный по технологии OLED.

Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, а за его автономность ответит батарея на 4 000 мАч.

Презентация новинки должна состояться в первой половине июля.

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