По предварительным данным анонсированное устройство не имеет отношение к смартфонам.

Компания OnePlus анонсировала таинственный гаджет, опубликовав тизерный ролик, который не дает никакого представления о будущей новинке.

Единственное, что можно сказать – это будет не смартфон. Тизер подписали «Это круто».

Есть предположение, что возможно новым гаджетом будет некий аксессуар для техники.

Впрочем, о нем мы узнаем уже завтра, ведь именно на 3 марта и анонсирована презентация новинки.

2020 is the year of surprises. Can you guess what’s coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0

— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020