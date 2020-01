Обнародована цена и характеристики смартфона Xiaomi Poco X2

Инсайдерам удалось выяснить все характеристики, а между тем новый бренд начал тизерить свою новинку, опубликовав тизерное изображение и видеоролик, где показали быструю зарядку.

Новый смартфон должен дебютировать в феврале, но о нем уже известно практически все. Итак, Xiaomi Poco X2 будет оснащен 6,7-дюймовым экраном LCD, который имеет частоту обновления 120 Гц.

На задней панели аппарата расположится основная камера с четырьмя модулями, где главный датчик будет на 64 Мп Sony IMX 686.

Фронтальная камера будет двойная с модулями на 20 и 2 Мп. Что касается корпуса, то защищать его будет стекло Gorilla Glass 5.

Работать новый смартфон Xiaomi Poco X2 будет на процессоре Snapdragon 730G, а помогать ему будет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Будут ли для модели предложены другие варианты памяти не уточняется. За автономную работу устройства под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 11 ответит аккумулятор на 4 500 мАч. Батарея будет иметь поддержку 30-ватной зарядки.

Ну и самой интересной становится информация о стоимости смартфона. Как уверяют инсайдеры, аппарат оценят в 17 000 рублей.

