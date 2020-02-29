Новый смартфон Realme 6 Pro оценят в 200 долларов

При этом в аппарате будет 20-кратный оптический зум и процессор Snapdragon 720G.

Инсайдеры раскрыли подробности и стоимость нового смартфона Realme 6 Pro, презентация которого состоится 5 марта.

Инсайдеры подтвердили, что в новинке будет 20-кратный гибридный зум основной камеры. Работать она будет на процессоре Snapdragon 720G, а ее экран получит частоту обновления 90 Гц.

Что касается аккумулятора, то он будет поддерживать зарядку мощностью 30 Вт. Стоимость смартфона будет около 200 долларов.