Новый смартфон Realme 6 Pro оценят в 200 долларов

Новый смартфон Realme 6 Pro оценят в 200 долларов29.02.2020 23:44
При этом в аппарате будет 20-кратный оптический зум и процессор Snapdragon 720G.
Инсайдеры раскрыли подробности и стоимость нового смартфона Realme 6 Pro, презентация которого состоится 5 марта.
Инсайдеры подтвердили, что в новинке будет 20-кратный гибридный зум основной камеры. Работать она будет на процессоре Snapdragon 720G, а ее экран получит частоту обновления 90 Гц.
Что касается аккумулятора, то он будет поддерживать зарядку мощностью 30 Вт. Стоимость смартфона будет около 200 долларов.
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