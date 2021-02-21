Новый OnePlus 9 получит процессор Snapdragon 888 и батарею на 4500 мАч

В сети раскрыли подробные характеристики нового смартфона OnePlus 9, презентация которого ожидается уже в следующем месяце.

Информацией о характеристиках новинки поделился инсайдер TechDroider. Если верить источнику, то в модели предложат экран диагональю 6,55 дюйма.

Его разрешение составит 1080p+, а частота обновления будет 120 Гц. В дизайне модели в отличие от предшественника серьезных изменений не произойдет.

В ее основе будет топовый процессор Snapdragon 888, который дополнят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Будет и версия Pro, в которой предложат 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядкой, которая, как сообщается, будет в комплекте.

Что касается камер, то для селфи предложат 16-мегапиксельную камеру, а в основной главный модуль будет на 48 Мп.