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Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

21.06.2020 12:22

Китайская компания Xiaomi на российском рынке запустила в продажу новые телевизоры Xiaomi Mi TV 4S, которые представлены в версии с 50- и 65-дюймовым экраном. Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России
Новинки поступили в продажу по цене 28 990 и 49 990 рублей соответственно. Телевизоры имеют разрешение экрана 4К и поддерживают частоту обновления 60 Гц.

Также заявлена поддержка HDR 10. Оперативной памяти в панелях предлагают 2 ГБ, а встроенной будет 8 ГБ.

Работают модели под управлением операционной системы PatchWall на базе Android TV, есть поддержка голосового помощника Google, два динамика по 10 Вт, 3,5 мм оптический выход, модуль Wi-Fi, разъем Ethernet, а также три разъема USB и три HDMI.

Что касается процессора телевизоров, то это Amlogic с GPU Mali-450.

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