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Ноутбук MateBook X Pro 2020 от Huawei поступил в продажу со скидкой

23.05.2020 13:42

Более того, для ноутбука со скидкой доступен еще и эксклюзивный цвет, а также подарок в виде беспроводной мыши, которая отдельно продается по цене 3 тыс. рублей.
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 в изумрудно-зелёном цвете поступил в продажу со скидкой в 20 тысяч рублей.

Эта версия модели предлагается пока только для заказа, тогда как поставки ноутбуков запланированы на 28 мая.

Стоимость ноутбука по предзаказу составляет 110 тыс. рублей, вместо 130 тыс. рублей. К тому же в подарок будет мышь.

Ноутбук MateBook X Pro 2020 от Huawei поступил в продажу со скидкой

Новый MateBook X Pro 2020 модельного года будут поставлять с процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и видеокартой GeForce MX250.

Еще особенностью модели является сенсорный экран диагональю 13,9 дюйма.

Его разрешение составляет 3000 х 2000 точек. Аккумулятор установлен на 56 Вт•ч и он обеспечит 13 часов автономности.

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