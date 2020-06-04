Nokia представила свой новый умный 43-дюймовый телевизор

Бренд Nokia провел презентацию своего нового телевизора Nokia Smart TV, который носит маркировку 43CAUHDN.

Новинка представляет собой 43-дюймовую панель, а ее разработкой Nokia занималась совместно с индийской компанией Flipkart.

На старте продаж телевизор будут предлагать только в онлайн-магазине Flipkart, а позднее продажи организуют и на других площадках.

Продажи телевизора стартуют 8 июня. В Flipkart стоимость телевизора на старте будет 424 доллара, а позднее цена вырастет до 702 долларов.

Что касается самого Nokia Smart TV, то он имеет LED-экран с разрешением 4K Ultra HD и глубиной цвета 10 бит.

В модели реализована система, которая будет делать детали изображения более четкими, а картинку – более плавной. Кроме этого есть еще и поддержка Dolby Vision.

В телевизоре также имеются динамики мощностью 24 Вт с технологиями DTS TruSurround и Dolby Audio.

Кроме этого заявлены три порта — по одному USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, а еще будет Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0.

Работает новый телевизор под управлением операционной системы Android TV 9.0 с Chromecast и Google Assistant.