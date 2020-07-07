Motorola представила первый недорогой смартфон Moto G 5G Plus с 5G

Компания Motorola 7 июля провела презентацию нового недорогой смартфона, который стал первым в таком ценовом сегменте, оснащенным 5G.

Новинку оценили в 350 евро и за эти деньги предлагается устройство с процессором Snapdragon 765, дополненным 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Дисплей смартфона имеет диагональ 6,7 дюйма, а его разрешение составляет 2520 х 1080 точек, и он имеет частоту обновления 90 Гц.

За автономность аппарата отвечает батарея на 5 000 мАч, поддерживающая 20-ватную зарядку. Что касается камер, то фронтальная имеет два модуля, которые разнесены по углам и имеют разрешение 16 и 8 Мп.

На задней панели находится камера с сенсорами 48, 8, 5 и 2 Мп. Еще стоит отметить в смартфоне наличие обычного разъема для наушников и модуля NFC.