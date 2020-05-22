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Meizu показала самый дорогой смартфон в своей истории

22.05.2020 19:15

Китайская компания Meizu опубликовала подробности о специальной версии своего смартфона, который оказался самым дорогим в истории компании. Meizu показала самый дорогой смартфон в своей истории
Новая спецверсия получила название Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition, а создавалась она совместно с производителем керамики Hsiao Fang.

Как говорят в самой компании, коллекционное издание создавали для особых ценителей, ведь в его комплекте будет настоящая пиала для чая.

Сам смартфон выполнен в белом цвете с небесно-голубым отливом, символизирующим керамику Ru. Последняя представляет собой очень редкий вид китайской глиняной посуды династии Сун.

Также на панели есть автограф дизайнера. Стоимость Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition составит 1,4 тыс. долларов за вариант 12/256 ГБ.

При этом цена обычного смартфона в такой же конфигурации составляет 658 долларов.

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