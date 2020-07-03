LG выпустит смартфон с экраном, который вытягивается из корпуса

Компания LG ведет разработку своего смартфона с гибким экраном, проект которого носит кодовое название Project B.

Особенностью этого устройства станет то, что его экран будет сворачиваться в корпус. То есть по сути модель будет представлять собой смартфон-рулон.

По информации источника, этот аппарат уже существует в виде прототипа, который был собран на предприятии компании в Корее.

Сообщается, что с этим смартфоном компания хочет стать производителем премиальных и инновационных моделей смартфонов, а пока мобильное подразделение бренда является убыточным.

Как стало известно, для Project B используется экран OLED производства BOE.

Единственной проблемой, с которой компания столкнулась, является создание конструкции, которая будет поддерживать экран в развернутом состоянии.

По предварительным данным, смартфон-рулон может появиться уже в первой половине будущего года.

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