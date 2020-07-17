Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой показали в Сети

Официальная презентация нового игрового смартфона состоится 22 июля, но уже известны некоторые подробности об этом флагмане.

На основании уже известной информации иностранные журналисты подготовили качественные рендеры, на которых показали Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой.

В частности, было продемонстрировано устройство с селфи-камерой, расположенной на правой боковой грани.

Там установлен выезжающий модуль, который будет полезен для геймеров, ведь большинство игр требует горизонтальной ориентации.

С другой стороны такое решение может быть полезным для стримеров.

Также данному аппарату приписывают процессор Snapdragon 865+, OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, а также аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 90-ватной зарядки.

Другие особенности пока неизвестны.