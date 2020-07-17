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Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой показали в Сети

17.07.2020 19:20

Официальная презентация нового игрового смартфона состоится 22 июля, но уже известны некоторые подробности об этом флагмане. Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой показали в Сети
На основании уже известной информации иностранные журналисты подготовили качественные рендеры, на которых показали Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой.

В частности, было продемонстрировано устройство с селфи-камерой, расположенной на правой боковой грани.

Там установлен выезжающий модуль, который будет полезен для геймеров, ведь большинство игр требует горизонтальной ориентации.

С другой стороны такое решение может быть полезным для стримеров.

Также данному аппарату приписывают процессор Snapdragon 865+, OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, а также аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 90-ватной зарядки.

Другие особенности пока неизвестны.

Lenovo Legion Pro с необычной селфи-камерой показали в Сети

 

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