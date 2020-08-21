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Обзоры рынков

Sony представила более мощную версию своего флагмана Xperia 1 II

21.08.2020 13:30

Sony представила в Японии улучшенную версию своего флагманского смартфона Xperia 1 II.

Xperia 1 II, дебютировавший в феврале и поступивший в продажу во многих регионах мира, включая Японию, имеет только 8 ГБ оперативной памяти. Представленная сегодня новая версия получила 12 ГБ оперативной памяти. Помимо увеличенного объема оперативной памяти, смартфон доступен в новом цвете — Frosted Black (черный матовый).

Sony представила более мощную версию своего флагмана Xperia 1 II

Sony представила более мощную версию своего флагмана Xperia 1 II

Sony собирается продавать новую версию Xperia 1 II без привязки к оператору, в то время как пока флагман Sony был доступен японцам только через двух местных телекоммуникационных гигантов — NTT docomo и au KDDI.

Версия Xperia 1 II с 12 ГБ ОЗУ и номером модели XQ-AT42 поступит в продажу нескоро — 30 октября 2020 года. Цена составляет 1 170 долларов.

На данный момент обычная версия Xperia 1 II с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти предлагается в глянцевом черном цвете по рекомендованной розничной цене 1 199 долларов.

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