В компании Apple уже работают над новым поколением недорого смартфона, но по некоторым данным, выпускать его в этом году не будут.

Пока эта информация носит предварительный характер, а источником данных стало издание Wccftech, которое ссылается на аналитика JP Morgan Уильяма Янга.

По его словам, IPhone SE 3 может не выйти на рынок в 2021 году. Объяснил он это тем, что актуальное поколение модели пользуется хорошим спросом, поэтому в компании спешить с выпуском новой версии не станут.

Между тем другие источники сообщили, что для IPhone SE 3 поставщики уже готовят оснастку комплектующих.

В аппарате применят дизайн iPhone XR. Кроме этого, стоит отметить, что американский автопроизводитель готовит к выходу еще один недорогой смартфон, который будет создан на базе iPhone 11.

Оба смартфона должны получить процессор A14 Bionic. Предварительные цены на новинки пока не известны.