Инсайдер распространил рендерные изображения iPhone 12

Источником новых рендеров на этот раз выступил инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin).

Он показал интересные рендерные изображения, на которых изображены смартфоны iPhone 12, которые по традиции должны дебютировать в сентябре, если конечно не вмешается коронавирус.

Основной для рендеров стали последние данные о смартфонах.

Многие источники уверяют, что iPhone 12 будут оснащены тройной камерой. В целом камера должна быть существенно улучшена.

По некоторым данным производство iPhone 12 могут начать уже в мае.