Инсайдер распространил рендерные изображения iPhone 12

Инсайдер распространил рендерные изображения iPhone 1225.03.2020 19:16
Источником новых рендеров на этот раз выступил инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin).
Он показал интересные рендерные изображения, на которых изображены смартфоны iPhone 12, которые по традиции должны дебютировать в сентябре, если конечно не вмешается коронавирус.
Основной для рендеров стали последние данные о смартфонах.
Многие источники уверяют, что iPhone 12 будут оснащены тройной камерой. В целом камера должна быть существенно улучшена.
По некоторым данным производство iPhone 12 могут начать уже в мае.
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