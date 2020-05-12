Huawei выпустит в Европе Huawei P40 Lite 5G с камерой на 64 Мп

Для европейского рынка китайская компания готовит новый смартфон — Huawei P40 Lite 5G.

На самом же деле это не совсем новый смартфон, а переименованный Nova 7 SE для рынка Европы. Новинка будет оснащена процессором Kirin 820 и получит камеру с четырьмя модулями, главным из которых станет датчик на 64 Мп.

Также в модели установят IPS экран размером 6,5 дюйма. Оперативной памяти будет 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

Автономную работу устройству обеспечит батарея на 4 000 мАч с поддержкой 40-ватной зарядки. Как сообщил источник, стоимость Huawei P40 Lite 5G составит около 400 евро минимум.

В Европе этот смартфон также будет представлен без сервисов Google. О сроках выхода и старта продаж информации пока нет.