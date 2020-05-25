Новая линейка Huawei Mate 40 должна традиционно дебютировать в середине осени.

Пока же информация о развитии проекта поступает от зарубежных инсайдеров. На этот раз он сообщил, что Huawei Mate 40 первым получит 5-нанометровый SoC Kirin 1000.

Этот процессор еще не был представлен официально и разрабатывается компанией. Сейчас известно, его кодовое название Baltimore, а выйдет он как Kirin 1000.

Также инсайдер сообщил, что новый процессор будут выпускать по 5-нанометровому техпроцессу компанией TSMC, но с этой информацией можно поспорить, так как последней власти США запретили брать новые заказы на производство чипов от Huawei.

Тем не менее источник также сообщает, что в процессоре будут использовать ядра Cortex-A78 и быстрый графический процессор.

В линейку флагманов в этом году должны войти три модели, среди которых Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 RS Porsche Edition. Другие подробности о смартфонах пока неизвестны.