Huawei готовит первый в мире смартфон с подэкранной камерой

Китайская компания первой в мире может реализовать технологию подэкранной селфи-камеры.

Предположительно первым таким смартфоном станет флагман Huawei Mate 40. Технологию уже давно тестируют другие компании, в числе которых Xiaomi, Oppo и Samsung.

У всех производителей уже есть тестовые прототипы, но как уверяют источники, именно у Huawei технология находится на финальной стадии разработки.

То есть компания смогла решить ряд проблем, связанных с реализацией камеры под экраном.

В частности, камера уже делает отличные снимки, а когда она неактивна, то в области ее размещения отображается информация и сама камера незаметна, и становится видна только при активации.