Huawei готовит первый в мире смартфон с подэкранной камерой

Huawei готовит первый в мире смартфон с подэкранной камерой26.05.2020 18:21
Китайская компания первой в мире может реализовать технологию подэкранной селфи-камеры.
Предположительно первым таким смартфоном станет флагман Huawei Mate 40. Технологию уже давно тестируют другие компании, в числе которых Xiaomi, Oppo и Samsung.
У всех производителей уже есть тестовые прототипы, но как уверяют источники, именно у Huawei технология находится на финальной стадии разработки.
То есть компания смогла решить ряд проблем, связанных с реализацией камеры под экраном.
В частности, камера уже делает отличные снимки, а когда она неактивна, то в области ее размещения отображается информация и сама камера незаметна, и становится видна только при активации.
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