Honor подтвердила основные характеристики недорогого Honor Play 4T

Официальная презентация нового смартфона состоится 9 апреля и недавно в Сети раскрывали основные характеристики аппарата.

Теперь компания начала тизерить новинку, публикуя рекламные постеры. Они же и подтвердили раннюю информацию о смартфоне.

Так, Honor Play 4T будет оснащен процессором Kirin 810, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Что касается основной камеры, то главным модулем в ней будет датчик на 48 Мп. В остальном это будет все тот же аппарат Huawei Nova 5z.

Предварительная стоимость новинки составит около 200 долларов. К слову Honor Play 4T будет представлен на рынке без сервисов Google.