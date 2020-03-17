Honor 30S показали на рендерных изображениях

Новый смартфон на рендерах представили дизайнеры сайта Slashleaks.

Они показали аппарат, который будет иметь поддержку работы в сетях пятого поколения, камеру с четырьмя датчиками, а также сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

В основе модели будет лежать процессор Kirin 820, а еще в ней будет поддержка 40-ватной зарядки.

Есть информация, что этот смартфон будет иметь приемлемый ценник и должен популяризовать смартфоны с 5G.

Презентация новинки должна пройти в ближайшее время.