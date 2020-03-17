Honor 30S показали на рендерных изображениях

Honor 30S показали на рендерных изображениях17.03.2020 23:16
Новый смартфон на рендерах представили дизайнеры сайта Slashleaks.
Они показали аппарат, который будет иметь поддержку работы в сетях пятого поколения, камеру с четырьмя датчиками, а также сканер отпечатков пальцев на боковой грани.
В основе модели будет лежать процессор Kirin 820, а еще в ней будет поддержка 40-ватной зарядки.
Есть информация, что этот смартфон будет иметь приемлемый ценник и должен популяризовать смартфоны с 5G.
Презентация новинки должна пройти в ближайшее время.
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