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Характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition раскрыты до анонса

13.08.2020 19:29

О характеристиках смартфона стало известно благодаря базе данных Geekbench, где протестировали устройство.
Новинка Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite), как ожидается, будет представлена уже скоро, а появление его в банчмарках только подтверждает скорый запуск.

Как известно, эта модель станет преемником прошлогодней модели. Она имеет модельный номер SM-G780F и получит в зависимости от рынка процессор Exynos 990 и Snapdragon 865.

Оперативной памяти в смартфоне установят минимум 8 ГБ, а встроенной окажется 128 ГБ.

Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 10, а также сообщается об экране с частотой обновления 120 Гц.

Другие характеристики новинки пока не известны. Предположительно, Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет представлен в октябре.

Характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition раскрыты до анонса

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