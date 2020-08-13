Характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition раскрыты до анонса

О характеристиках смартфона стало известно благодаря базе данных Geekbench, где протестировали устройство.

Новинка Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite), как ожидается, будет представлена уже скоро, а появление его в банчмарках только подтверждает скорый запуск.

Как известно, эта модель станет преемником прошлогодней модели. Она имеет модельный номер SM-G780F и получит в зависимости от рынка процессор Exynos 990 и Snapdragon 865.

Оперативной памяти в смартфоне установят минимум 8 ГБ, а встроенной окажется 128 ГБ.

Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 10, а также сообщается об экране с частотой обновления 120 Гц.

Другие характеристики новинки пока не известны. Предположительно, Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет представлен в октябре.