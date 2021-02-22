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Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса

22.02.2021 06:49

Преемник самого популярного на российском рынке смартфона Samsung Galaxy A51 еще не был представлен официально, но почти все его характеристики и даже стоимости уже не являются секретом. Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса
В сети опубликовали подробную информацию о новинке Samsung Galaxy A52, предшественник которого в России по итогам прошлого года оказался самым продаваемым.

Итак, новинка будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем SuperAMOLED, разрешение которого составит 2400 x 1080 точек.

Под экраном расположат сканер отпечатков пальцев, а вверху сделают вырез для камеры разрешением 32 Мп. На задней панели окажется камера с четырьмя модулями, в числе которых будут датчики на 65, 8, 5 и 2 Мп.

Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса

Емкость батареи составит 4 500 мАч с поддержкой 25-ватной зарядки, причем отмечается, что технологии беспроводной зарядки в модели не будет.

Смартфон Samsung Galaxy A52 будет представлен в двух версиях, причем в зависимости от региона будет представлена одна или сразу две версии, которые отличаются процессорами.

Так, устройство предложат в варианте с процессором Snapdragon 720G и Snapdragon 750G. Последняя получит поддержку сетей пятого поколения.

Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса

Дополнят их 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Цветовая гамма получит белый, черный, сиреневый и голубой варианты окраса корпуса.

Еще сообщается о поддержке двух сим-карт, Bluetooth 5, Wi-Fi (802.11 ac), NFC, а также в смартфоне будет защита от воды по стандарту IP67.

Самый доступный вариант Galaxy A52 с поддержкой сетей четвертого поколения оценили в 349 евро, а минимальная стоимость Galaxy A52 5G составит 429 евро.

Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса Характеристики и цены нового смартфона Samsung Galaxy A52 раскрыли до анонса

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