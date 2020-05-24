Характеристики и цена флагмана Realme раскрыты до анонса

Презентация нового флагманского смартфона состоится уже на следующей неделе, но инсайдерам удалось раскрыть характеристики и даже стоимость новинки.

Так, характеристики и цена флагмана Realme оказались раскрыты до анонса.

Если верить источнику, новый аппарат с названием Realme X3 Superzoom будет оснащен процессором Snapdragon 855+, который дополнят 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономность аппарата, у которого к слову частота обновления экрана составит 120 Гц, будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

Также известно, что основная камера новинки получит четыре модуля среди которых будут датчики на 64, 8, 8 и 2 Мп.

Для селфи будет доступна камера с датчиками на 32 и 8 Мп. Стоимость такой модели на европейском рынке составит 499 евро.