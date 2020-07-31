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Google представит 3 августа новый бюджетный Pixel 4A

31.07.2020 16:54

Компания Google определилась с датой презентации нового недорого смартфона, который должен был выйти еще три месяца назад.
Дебют новинки отложили из-за коронавируса, а теперь в компании готовы презентовать новинку.

На официальном сайте появился анонс-приглашение, в котором указано, что новый бюджетный смартфон Pixel 4A производитель представит 3 августа.

Как известно, осенью Google представит еще и новые флагманы Pixel 5.

Что касается бюджетной новинки, то она будет иметь корпус из пластика, сканер отпечатков пальцев на задней панели, процессор Snapdragon 730, батарею на 3 080 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки, а также 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Предварительная цена аппарата составит 300-400 долларов.

Google представит 3 августа новый бюджетный Pixel 4A

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