Gionee сертифицировала смартфон с батареей на 10 000 мАч

Китайская компания сертифицировала новый смартфон, в котором установлена очень емкая батарея.

Упоминание о новом аппарате появилось в базе китайского регулятора, где новинка проходит под кодовым названием Gionee 20,200,418.

В описании к устройству говорится, что оно имеет 5,72-дюймовый экран, разрешение которого составляет HD+ (720×1440 пикселей).

Модель процессора не указана, но говорится, что он восьмиядерный с частотой 2,0 ГГц. Оперативной памяти в такой модели может быть 4,6 или 8 ГБ, а встроенной – 64, 128 или 256 ГБ.

Основная камера может иметь модуль на 13 или 16 Мп, а фронтальная – 2 или 8 Мп. На задней панели расположится сканер отпечатков пальцев.

Самым ярким в новом аппарате стала батарея, которая получила емкость 10 000 мАч, что позволит при его эксплуатации не пользоваться паурбанком.

Габариты новинки составят 160,6×75,8×8,4 мм, вес – 205 граммов. В продаже смартфон появится в синем, белом и черном цветах.

Когда состоится презентация новой модели и во сколько она обойдется пока неизвестно.