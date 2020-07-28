Меню
Поиск

USD/RUB: 71.59 EUR/RUB: 83.78 BTC/USD: 8756.9

28 августа : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Gionee сертифицировала смартфон с батареей на 10 000 мАч

28.07.2020 17:51

Китайская компания сертифицировала новый смартфон, в котором установлена очень емкая батарея. Gionee сертифицировала смартфон с батареей на 10 000 мАч
Упоминание о новом аппарате появилось в базе китайского регулятора, где новинка проходит под кодовым названием Gionee 20,200,418.

В описании к устройству говорится, что оно имеет 5,72-дюймовый экран, разрешение которого составляет HD+ (720×1440 пикселей).

Модель процессора не указана, но говорится, что он восьмиядерный с частотой 2,0 ГГц. Оперативной памяти в такой модели может быть 4,6 или 8 ГБ, а встроенной – 64, 128 или 256 ГБ.

Основная камера может иметь модуль на 13 или 16 Мп, а фронтальная – 2 или 8 Мп. На задней панели расположится сканер отпечатков пальцев.

Самым ярким в новом аппарате стала батарея, которая получила емкость 10 000 мАч, что позволит при его эксплуатации не пользоваться паурбанком.

Габариты новинки составят 160,6×75,8×8,4 мм, вес – 205 граммов. В продаже смартфон появится в синем, белом и черном цветах.

Когда состоится презентация новой модели и во сколько она обойдется пока неизвестно.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги