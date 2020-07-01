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Флагман Redmi получит OLED-дисплей 120 Гц и выдвижную селфи-камеру

01.07.2020 14:16

Бренд Redmi скоро выпустит новый флагманский смартфон, некоторые характеристики которого уже раскрыли в Сети.
Как сообщил зарубежные источник, флагман Redmi получит OLED-дисплей 120 Гц и выдвижную селфи-камеру, а в его основе окажется процессор Mediatek Dimensity 1000+.

То есть следующий флагман компании станет первым, который получит экран OLED и частоту обновления 120 Гц.

Сейчас у компании есть устройства с OLED-дисплеями, но их частота обновления составляет 60 Гц.

Кроме этого, есть информация о наличии поддержки 33-ватной зарядки.

Если верить инсайдерам, то презентация этого устройства может состояться уже в этом месяце.

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