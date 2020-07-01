Флагман Redmi получит OLED-дисплей 120 Гц и выдвижную селфи-камеру01.07.2020 14:16
Бренд Redmi скоро выпустит новый флагманский смартфон, некоторые характеристики которого уже раскрыли в Сети.
Как сообщил зарубежные источник, флагман Redmi получит OLED-дисплей 120 Гц и выдвижную селфи-камеру, а в его основе окажется процессор Mediatek Dimensity 1000+.
То есть следующий флагман компании станет первым, который получит экран OLED и частоту обновления 120 Гц.
Сейчас у компании есть устройства с OLED-дисплеями, но их частота обновления составляет 60 Гц.
Кроме этого, есть информация о наличии поддержки 33-ватной зарядки.
Если верить инсайдерам, то презентация этого устройства может состояться уже в этом месяце.
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